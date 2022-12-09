На юге и в Харьковской области ситуация с энергетикой наиболее острая – глава Укрэнерго

Детали

"Самая сложная ситуация в Одесской, Херсонской областях, но там фактически была уничтожена энергосеть, и уровень заминирования за пределами нашего воображения. Усложнены работы по восстановлению объектов как генерации, так и сетевых объектов и в Харьковской и Донекой областях. Идет восстановление в других регионах, таких как Киевская, Львовская области. Но, безусловно, на юге и, наверное, в Харьковской области, ситуация сейчас наиболее острая", – сообщил Кудрицкий.

Он добавил, что после последнего массированного удара на юге были повреждены магистральные подстанции, что повлекло за собой продолжительные ограничения энергоснабжения в Одесской области. Также подверглись повреждениям и несколько электростанций, которые сначала вообще прекратили производство электроэнергии. Сейчас энергетики пытаются восстановить генерацию на тепловых электростанциях и довести их до показателей, которые были до последней атаки.

"В целом энергосистема вошла в стабильный режим функционирования после последней атаки довольно быстро, система не была разбалансирована. Сейчас она работает как единая целостная интегрированная энергосистема Украины. Сейчас в некоторых регионах, где объекты получили повреждения, продолжается восстановление как способности производить электроэнергию, так и способности сети надежно передавать ее на большое расстояние от мест, где она производится, до мест, где она потребляется", – отметил Кудрицкий.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за 9 месяцев полномасштабной войны специалисты Укрэнерго провели аварийные работы и частично возобновили электроснабжение на 45 поврежденных обстрелами подстанциях разного класса напряжения. Это 88% всех поврежденных объектов.