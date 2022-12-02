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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 40737 перегляди

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“Укренерго” за 9 місяців відновило електропостачання на 45 пошкоджених підстанціях

“Укренерго” за 9 місяців відновило електропостачання на 45 пошкоджених підстанціях

Київ • УНН

 • 866349 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. За 9 місяців повномасштабної війни фахівцями “Укренерго” було проведено аварійні роботи та частково відновлено електропостачання на 45 пошкоджених обстрілами підстанціях різного класу напруги. Це 88% всіх пошкоджених об’єктів. Про це повідомив на засіданні Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Він додав, що також проведено аварійно-ремонтні роботи та відновлено 52 із 87 високовольтних ліній електропередач. А це десятки тисяч кілометрів.

Цитата

“Значна кількість енергооб'єктів — підстанції та повітряні лінії — після виконання аварійно-відновлювальних робіт зазнавали повторних пошкоджень. Але знову й знову енергетики відновлюють пошкоджене та повертають світло. Ми отримуємо обладнання для ремонту практично з усіх країн Європи. Нам допомагають США, Канада, Японія, ЄС. Везуться сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів”, – наголосив прем’єр.

Доповнення

В НЕК "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі на сьогодні скоротився до 27%, відключення світла по країні продовжуються.

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