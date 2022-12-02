"Укрэнерго" за 9 месяцев возобновило электроснабжение на 45 поврежденных подстанциях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. За 9 месяцев полномасштабной войны специалистами “Укрэнерго” были проведены аварийные работы и частично восстановлено электроснабжение на 45 поврежденных обстрелами подстанциях разного класса напряжения. Это 88% всех поврежденных объектов. Об этом сообщил на заседании Правительства премьер-министр Денис Шмsгаль, передает УНН.
Детали
Он добавил, что также проведены аварийно-ремонтные работы и восстановлены 52 из 87 высоковольтных линий электропередач. А это десятки тысяч километров.
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“Значительное количество энергообъектов — подстанции и воздушные линии — после выполнения аварийно-восстановительных работ получили повторные повреждения. Но снова и снова энергетики восстанавливают повреждения и возвращают свет. Мы получаем оборудование для ремонта практически из всех стран Европы. Нам помогают США, Канада, Япония, ЕС. Везутся сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов”, – подчеркнул премьер.
Дополнение
В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме на сегодняшний день сократился до 27%, отключения света по стране продолжаются.