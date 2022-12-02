"Укрэнерго" за 9 месяцев возобновило электроснабжение на 45 поврежденных подстанциях

Детали

Он добавил, что также проведены аварийно-ремонтные работы и восстановлены 52 из 87 высоковольтных линий электропередач. А это десятки тысяч километров.

Цитата

“Значительное количество энергообъектов — подстанции и воздушные линии — после выполнения аварийно-восстановительных работ получили повторные повреждения. Но снова и снова энергетики восстанавливают повреждения и возвращают свет. Мы получаем оборудование для ремонта практически из всех стран Европы. Нам помогают США, Канада, Япония, ЕС. Везутся сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов”, – подчеркнул премьер.

Дополнение

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме на сегодняшний день сократился до 27%, отключения света по стране продолжаются.