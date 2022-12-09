россияне выпустили по энергообъектам Украины более 1000 ракет и дронов – глава Укрэнерго

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"Более 1000 тяжелых ракет и дронов было выпущено по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Первый “пробный камень” у рашистов был вообще в сентябре этого года. Поэтому мы пережили восемь больших волн и более 10-ти ударов меньшего масштаба", – сообщил Кудрицкий.

Напомним

После массированной ракетной атаки 5 декабря повреждениям подверглись магистральные подстанции и несколько электростанций Украины. Сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением на юге и в Харьковской области.