россияне выпустили по энергообъектам Украины более 1000 ракет и дронов – глава Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. С 10 октября российские войска выпустили по энергетической инфраструктуре Украины больше чем 1000 ракет и дронов. Было восемь больших и более 10-ти меньших волн атак. Об этом на брифинге сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает УНН.
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"Более 1000 тяжелых ракет и дронов было выпущено по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Первый “пробный камень” у рашистов был вообще в сентябре этого года. Поэтому мы пережили восемь больших волн и более 10-ти ударов меньшего масштаба", – сообщил Кудрицкий.
Напомним
После массированной ракетной атаки 5 декабря повреждениям подверглись магистральные подстанции и несколько электростанций Украины. Сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением на юге и в Харьковской области.