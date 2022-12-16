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По Украине ширится воздушная тревога: сообщают об угрозе массированного ракетного удара

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В большинстве областей Украины утро началось с воздушной тревоги. Глава Николаевской ОВА сообщает, что заходят первые ракеты, пишет УНН.

Детали

Воздушная тревога объявлена в большинстве областей востока, центра, севера и юга, а также в Киеве.

"Важно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", - призывает замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Телеграм.

"Первые ракеты заходят. Не игнорируем тревогу", – отметил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграм.

"Угроза массированного ракетного удара!" – добавил руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Телеграм.

Дополнение

Украина всего пережила уже восемь массированных ракетных атак россиян на энергетическую инфраструктуру страны. россияне выпустили по энергообъектам Украины свыше 1000 ракет и дронов.

Из-за этого образовался дефицит в энергосистеме. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице. Отключения электроснабжения были экстренными, без соблюдения графиков.

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