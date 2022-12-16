Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что враг наносит ракетные удары и призвал быть в укрытиях.
россияне 15 раз ударили ракетами по Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские войска нанесли по Запорожской области 15 ракетных ударов. Об этом в телеграме сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает УНН.
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"Пока известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все соответствующие службы. Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры", – написал Старух.
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