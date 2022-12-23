На Запорожье армия рф обстреляла 18 населенных пунктов, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Оккупационные войска россии за 22 декабря обстреляли районы 18 населенных пунктов Запорожской области. По предварительной информации, есть разрушения инфраструктуры. Об этом сообщили в Запорожской ОВА, пишет УНН.
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«По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Каменское, Полтавка, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Зализничное, Малиновка, Чаривное, Дорожнянка, Магдалиновка, Токмачка, Ольговское, Красное, Темировка, Плавни, Степное, Малые Щербаки», – говорится в сообщении.
Детали
Поступило 27 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф.
При этом, по данным ОВА, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых рубежей.
В связи со значительными потерями, как указано, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск.
Дополнение
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские военные 22 декабря направили ракету по дому, где находились дети трех и пятнадцати лет.