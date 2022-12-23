Підрив автівки в Мелітополі: мер розповів, хто був у машині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За попередньою інформацією, в підірваній в центрі Мелітополя автівці перебував колаборант, який очолював один із окупованих відділків поліції. Про це під час брифінгу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає кореспондент УНН.
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«У центрі Мелітополя біля парку ім. Горького була підірвана машина Renault Duster, який був захоплений у офіцера громади в одному із селищ. На цій автівці, попередньо, пересувався колаборант, який співпрацював із поліцією ворога. Він керував один з підрозділів окупованого відділку поліції, який організували окупанти в Мелітополі», – повідомив Федоров.
Нагадаємо
23 грудня у центрі тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя у Запорізькій області вибухнув автомобіль рашистів.