Підрив автівки в Мелітополі: мер розповів, хто був у машині

ukru
19:27 • 8667 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 38349 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 85621 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 137147 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 161988 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 337492 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217227 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192878 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323933 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458885 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

31 березня, 10:55 • 55171 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147804 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 49535 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111013 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72822 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 337492 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323933 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542518 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673806 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72822 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111013 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198095 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224208 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217181 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Підрив автівки в Мелітополі: мер розповів, хто був у машині

Підрив автівки в Мелітополі: мер розповів, хто був у машині

Київ • УНН

 • 405498 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За попередньою інформацією, в підірваній в центрі Мелітополя автівці перебував колаборант, який очолював один із окупованих відділків поліції. Про це під час брифінгу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає кореспондент УНН.

Цитата

«У центрі Мелітополя біля парку ім. Горького була підірвана машина Renault Duster, який був захоплений у офіцера громади в одному із селищ. На цій автівці, попередньо, пересувався колаборант, який співпрацював із поліцією ворога. Він керував один з підрозділів окупованого відділку поліції, який організували окупанти в Мелітополі», – повідомив Федоров.

Нагадаємо

23 грудня у центрі тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя у Запорізькій області вибухнув автомобіль рашистів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$82,437.50
Золото
$3,157.02
Tesla
$258.01
Brent
$74.67
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,827.42