Підрив автівки в Мелітополі: мер розповів, хто був у машині

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«У центрі Мелітополя біля парку ім. Горького була підірвана машина Renault Duster, який був захоплений у офіцера громади в одному із селищ. На цій автівці, попередньо, пересувався колаборант, який співпрацював із поліцією ворога. Він керував один з підрозділів окупованого відділку поліції, який організували окупанти в Мелітополі», – повідомив Федоров.

Нагадаємо

23 грудня у центрі тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя у Запорізькій області вибухнув автомобіль рашистів.