У Бердянську вибухнув автомобіль одного з гауляйтерів

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Як повідомляють російські Телеграм-канали, постраждалих унаслідок підриву немає, оскільки гауляйтер вчасно помітив вибуховий пристрій. На місці працюють екстрені служби. Сила вибуху становила до 1 кг вибухової речовини.

Нагадаємо

23 грудня в центрі тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя в Запорізькій області вибухнув автомобіль рашистів.

За попередньою інформацією, у підірваному в центрі Мелітополя автомобілі перебував колаборант, який очолював одне з окупованих відділень поліції.