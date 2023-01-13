У Бердянську вибухнув автомобіль одного з гауляйтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У тимчасово-окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль одного з гауляйтерів. За даними росЗМІ, йдеться про автомобіль так званого “глави адміністрації Бердянського району” олексія кичигіна, передає УНН.
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Як повідомляють російські Телеграм-канали, постраждалих унаслідок підриву немає, оскільки гауляйтер вчасно помітив вибуховий пристрій. На місці працюють екстрені служби. Сила вибуху становила до 1 кг вибухової речовини.
Нагадаємо
23 грудня в центрі тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя в Запорізькій області вибухнув автомобіль рашистів.
За попередньою інформацією, у підірваному в центрі Мелітополя автомобілі перебував колаборант, який очолював одне з окупованих відділень поліції.