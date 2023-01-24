У Бердянську вибухнув автомобіль пособниці окупантів

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“Близько 16.00 на вулиці Руденка біля школи № 5 підірвано автомобіль ВАЗ, що належить місцевому підприємцю валентині мамай, яка, за попередньою інформацією, перебувала в момент вибуху в автомобілі. На місці працюють правоохоронні органи і співробітники МНС”, — повідомив рогов.

Додамо

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що колаборантку госпіталізували.

“Черговий салют на честь зрадників пролунав у Бердянську. Гарячий привіт у вигляді машини, що вибухнула, отримала місцева любителька „русского міра“ валентина мамай. Вона радісно зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер у лікарні — трясеться від страху за своє життя. Це правильно, тому що феєрверки для колаборантів тільки починаються”, — повідомив Федоров.

Нагадаємо

13 січня в тимчасово-окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль одного з гауляйтерів. За даними росЗМІ, йдеться про автомобіль так званого “глави адміністрації Бердянського району” олексія кичигіна.