В Бердичеве малолетний ребенок выпал из окна 9-го этажа

“Около 17 часов в Бердичевский отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации в реанимационное отделение малолетнего ребенка, 1,7 лет, который выпал из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже многоквартирного дома в райцентре. Предварительно было установлено, что мальчик во время минутного отсутствия матери в комнате поднялся сначала на тумбу у окна, а затем на подоконник и, перегнувшись, упал вниз”, — указано в сообщении.

Сейчас за жизнь ребенка борются медики. Со взрослыми членами семьи работники полиции провели серьезную профилактическую работу.

Полиция призывает “всех жителей региона, которые имеют на воспитании малолетних детей, ответственно относиться к своим родительским обязанностям и ни на минуту не оставлять детишек без надлежащего надзора и внимания”.

Как стало известно ранее, полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Тернополе.