Півторарічна дитина випала з вікна у Тернополі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. З вікна другого поверху приватного будинку у Тернополі випав півторарічний малюк, дитина у важкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Тернопільській області.
"13 червня близько обідньої пори до поліцейських надійшло повідомлення про нещастя, що сталося на території одного приватного домоволодіння у Тернополі. З вікна другого поверху випала дитина", - повідомили у поліції.
Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що хлопчик забрався на підвіконня і, обпершись на москітну сітку, випав з вікна. У цей час в будинку були мати і старша дитина.
Зі слів жінки, діти гралися у своїй кімнаті, а вона на декілька хвилин вийшла до спальні. Через якийсь час почула плач дитини на подвір’ї. Коли вибігла, малюка на руках тримав один з майстрів, що проводив ремонтні роботи в їх господарстві.
Хлопчика негайно було госпіталізовано і під час обстеження діагностовано розрив внутрішнього органу. Дитину прооперували. Зі слів медиків, стан маленького пацієнта стабільно важкий.
Нагадаємо, троє людей у столиці загинули за добу через падіння з висоти.