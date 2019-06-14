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Півторарічна дитина випала з вікна у Тернополі

Київ • УНН

 • 13304 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. З вікна другого поверху приватного будинку у Тернополі випав півторарічний малюк, дитина у важкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Тернопільській області.

Півторарічна дитина випала з вікна у Тернополі

"13 червня близько обідньої пори до поліцейських надійшло повідомлення про нещастя, що сталося на території одного приватного домоволодіння у Тернополі. З вікна другого поверху випала дитина", - повідомили у поліції.

Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що хлопчик забрався на підвіконня і, обпершись на москітну сітку, випав з вікна. У цей час в будинку були мати і старша дитина.

Зі слів жінки, діти гралися у своїй кімнаті, а вона на декілька хвилин вийшла до спальні. Через якийсь час почула плач дитини на подвір’ї. Коли вибігла, малюка на руках тримав один з майстрів, що проводив ремонтні роботи в їх господарстві.

Хлопчика негайно було госпіталізовано і під час обстеження діагностовано розрив внутрішнього органу. Дитину прооперували. Зі слів медиків, стан маленького пацієнта стабільно важкий.

Нагадаємо, троє людей у столиці загинули за добу через падіння з висоти.

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