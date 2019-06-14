Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Тернополе

"13 июня приблизительно в обеденное время полицейским поступило сообщение о несчастье, случившемся на территории одного частного домовладения в Тернополе. Из окна второго этажа выпал ребенок", - сообщили в полиции.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили, что мальчик забрался на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна. В это время в доме были мать и старший ребенок.

По словам женщины, дети играли в своей комнате, а она на несколько минут вышла в спальню. Через некоторое время услышала плач ребенка во дворе. Когда выбежала, малыша на руках держал один из мастеров, который проводил ремонтные работы в их хозяйстве.

Мальчика немедленно госпитализировали и при обследовании диагностировали разрыв внутреннего органа. Ребенка прооперировали. По словам медиков, состояние маленького пациента стабильно тяжелое.

Напомним, три человека в столице погибли за сутки из-за падения с высоты.