У Бердичеві малолітня дитина випала з вікна 9-го поверху

КИЇВ. 14 червня. УНН. 13 червня у м. Бердичеві трапилась ще одна ситуація з падінням малолітньої дитини з вікна багатоповерхівки. Маленький хлопчик, залишившись на кілька хвилин без догляду, упав з 9-го поверху. Про це пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України у Житомирській області.