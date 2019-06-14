У Бердичеві малолітня дитина випала з вікна 9-го поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. 13 червня у м. Бердичеві трапилась ще одна ситуація з падінням малолітньої дитини з вікна багатоповерхівки. Маленький хлопчик, залишившись на кілька хвилин без догляду, упав з 9-го поверху. Про це пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України у Житомирській області.
“Близько 17 години до Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення з медичного закладу про госпіталізацію до реанімаційного відділення малолітню дитину, 1,7 років, який випав з вікна квартири, розташованої на 9-му поверсі багатоквартирного будинку у райцентрі. Попередньо було з’ясовано, що хлопчик під час хвилинної відсутності матері у кімнаті зіп’явся спочатку на тумбу біля вікна, а потім на підвіконня і, перехилившись, упав униз”, — вказано у повідомленні.
Нині за життя дитини борються медики. З дорослими членами сім’ї працівники поліції провели серйозну профілактичну роботу.
Поліція закликає “усіх жителів регіону, які мають на вихованні малолітніх діток, відповідальніше ставитись до своїх батьківських обов’язків і ні на хвилину не залишати дітвору без належного нагляду і уваги”.
Як стало відомо раніше, півторарічна дитина випала з вікна у Тернополі.