В Бердичеве мужчина поджег себя на сессии горсовета

"Сообщение в полицию поступило около 10:15 о том, что человек, предварительно местный предприниматель, 1955 года в сессионном зале (горсовета - ред.) в городе Бердичеве облил себя неизвестным веществом, очевидно, легковоспламеняющимся и поджег себя", - рассказали в полиции.



Как отметили в полиции, на месте были приняты меры, чтобы потушить огонь. Сейчас мужчина для обследования доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.



Кроме того, на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют обстоятельства и проверяют мотивы такого поступка.



Напомним, в Ужгороде мужчина поджег себя возле административного здания прокуратуры и суда.