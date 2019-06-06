В Ужгороді чоловік вчинив самопідпал: розслідують доведення до самогубства
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. В Ужгороді чоловік на вулиці неподалік адміністративної будівлі прокуратури та Господарського суду підпалив себе. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Закарпатської області.
Повідомляється, що сьогодні чоловік на вулиці облив себе речовиною з пляшки та власноруч підпалив. Після цього, намагаючись загасити полум’я – побіг до річки Уж.
Чоловіка з опіками госпіталізовано до Закарпатської обласної клінічної лікарні, де він наразі перебуває.
На даний час вирішується питання про визначення підслідності у даному кримінальному провадженні за територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Львові.
Також, зазначається, що ймовірна причина даного вчинку чоловіка може бути пов’язана зі справою, яка наразі слухається в Ужгородському міськрайонному суді за його участю.
За фактом події, зареєстроване кримінальне провадження за ч.1 ст.120 КК України - доведення до самогубства.
Нагадаємо, на Сумщині пенсіонерка вчинила самопідпал та загинула.