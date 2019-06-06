В Ужгороде мужчина совершил самоподжог: расследуют доведение до самоубийства
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Ужгороде мужчина на улице недалеко от административного здания прокуратуры и Хозяйственного суда поджег себя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
Сообщается, что сегодня мужчина на улице облил себя веществом из бутылки и собственноручно поджег. После этого, пытаясь потушить пламя - побежал к реке Уж.
Мужчину с ожогами госпитализировали в Закарпатскую областную клиническую больницу, где он сейчас находится.
В настоящее время решается вопрос об определении подследственности в данном уголовном производстве за территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Львове.
Также отмечается, что вероятная причина данного поступка мужчины может быть связана с делом, которое сейчас слушается в Ужгородском районном суде с его участием.
По факту происшествия, зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.120 УК Украины - доведение до самоубийства.
Напомним, в Сумской области пенсионерка совершила самоподжог и погибла.