У Бердичеві чоловік підпалив себе на сесії міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Бердичеві місцевий підприємець підпалив себе у сесійній залі міської ради. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.
"Повідомлення до поліції надійшло близько 10:15 про те, що чоловік, попередньо місцевий підприємець, 1955 року народження у сесійній залі (міськради – ред.) у місті Бердичеві облив себе невідомою речовиною, очевидно, легкозаймистою, і підпалив себе", - розповіли у поліції.
Як зазначили у поліції, на місці були вжиті заходи, щоб загасити вогонь. Наразі чоловіка для обстеження доставлено до медичного закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Крім того, на місці події працюють поліцейські, які з’ясовують обставини та перевіряють мотиви такого вчинку.
Нагадаємо, в Ужгороді чоловік підпалив себе неподалік адміністративної будівлі прокуратури та Господарського суду.