В Бельгии суд впервые вынес приговор за "сексизм в общественном месте"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Бельгийский уголовный суд впервые вынес приговор мужчине за "сексизм в общественном месте" за оскорбление женщины-полицейского после того, как его остановили за нарушение правил. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Мужчина, имя которого не разглашается, был признан виновным в сексизме, клевете и угрозе полицейской и оштрафован на 3000 евро. Он не явился в суд и он может обжаловать приговор, но отказ оплатить штраф грозит ему лишением свободы.
Так, когда полицейская остановила его, он начал с ней грубо разговаривать, приказал заткнуться, заявил, что не станет разговаривать с женщиной и что женщина не может работать в полиции.
Напомним, соцсеть Twitter будет блокировать аккаунты, разжигающие вражду.