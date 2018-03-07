У Бельгії суд вперше виніс вирок за "сексизм в громадському місці"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Бельгійський кримінальний суд вперше виніс вирок чоловікові за "сексизм в громадському місці" за образу жінки-поліцейського після того, як його зупинили за порушення правил. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
Чоловік, ім'я якого не розголошується, був визнаний винним в сексизмі, наклепі і загрозі поліцейській і оштрафований на 3000 євро. Він не з'явився в суд і він може оскаржити вирок, але відмова сплатити штраф загрожує йому позбавленням волі.
Так, коли поліцейська зупинила його, він почав з нею грубо розмовляти, наказав заткнутися, заявив, що не стане розмовляти з жінкою і що жінка не може працювати в поліції.
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