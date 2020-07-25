В многоэтажке на столичной Троещине искали взрывчатку: десятки жителей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В полицию поступило сообщение о том, что дом на Маяковского 24-б, на столичной Троещине, заминирован. Правоохранители проверили дом, но никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружили. Об этом корреспонденту УНН сказал инспектор отдела коммуникации Национальной полиции города Киева Евгений Ласкин.
"Да, было такое сообщение. Около 16:00. Проверили. Никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружили", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, действительно ли в полицию поступала информация о том, что дом Маяковсього 24-б заминирован.
Он отметил, что 50 жителей дома были эвакуированы и они уже вернулись в свои дома.
Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.
В Киеве заминировали площадь у станции метро "Минская". На месте полиция нашла подозрительную коробку.
Позже стало известно, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".
Также 17 июля произошел взрыв возле столичной станции метро "Шулявская", в результате которого получили травмы четыре человека.