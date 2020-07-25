В многоэтажке на столичной Троещине искали взрывчатку: десятки жителей эвакуировали

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100426 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109051 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113912 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145075 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114606 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138011 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103472 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102754 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105025 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102259 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В многоэтажке на столичной Троещине искали взрывчатку: десятки жителей эвакуировали

Киев  •  УНН

 • 16511 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В полицию поступило сообщение о том, что дом на Маяковского 24-б, на столичной Троещине, заминирован. Правоохранители проверили дом, но никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружили. Об этом корреспонденту УНН сказал инспектор отдела коммуникации Национальной полиции города Киева Евгений Ласкин.

"Да, было такое сообщение. Около 16:00. Проверили. Никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружили", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, действительно ли в полицию поступала информация о том, что дом Маяковсього 24-б заминирован.

Он отметил, что 50 жителей дома были эвакуированы и они уже вернулись в свои дома.

Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.

В Киеве заминировали площадь у станции метро "Минская". На месте полиция нашла подозрительную коробку.

Позже стало известно, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".

Также 17 июля произошел взрыв возле столичной станции метро "Шулявская", в результате которого получили травмы четыре человека.

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