У багатоповерхівці на столичній Троєщині шукали вибухівку: десятки жителів евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. До поліції надійшло повідомлення про те, що будинок Маяковського 24-б, що на столичній Троєщині, замінований. Правоохоронці перевірили будинок, але ніяких небезпечних чи підозрілих предметів не виявили. Про це кореспонденту УНН сказав інспектор відділу комунікації Національної поліції міста Києва Євген Ласкін.
“Так, було таке повідомлення. Близько 16:00. Перевірили. Ніяких небезпечних чи підозрілих предметів не виявили”, - повідомили у преслужбі, відповідаючи на запитання, чи дійсно до поліції надходила інформація про те, що будинок Маяковсього 24-б замінований.
Він зазначив, що 50 жителів будинку було евакуйовано і вони вже повернулись у свої домівки.
Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.
У Києві замінували площу біля станції метро "Мінська". На місці поліція знайшла підозрілу коробку.
Пізніше стало відомо, що вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський".
Також 17 липня стався вибух біля столичної станції метро "Шулявська", внаслідок якого отримали травми четверо людей.