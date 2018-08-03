В Афганистане снова теракт: есть жертвы

Сообщается, что террорист-смертник взорвал себя в мечети. Нападавшему удалось пройти к шиитскому храму незамеченным, через боковой вход. В мечети в момент атаки происходила пятничная молитва и находилось много верующих.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за совершенное теракт. В то же время, в прошлом члены террористической группировки "Исламское государство" уже совершали подобные нападения на шиитов.



Напомним, в результате нападения на медицинский центр в городе Джелалабад в Афганистане погибли два человека, еще пять получили ранения.

В результате авиаудара по позициям талибов в Афганистане погибли 14 человек, среди которых женщины и дети.