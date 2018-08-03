В Афганистане снова теракт: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По меньшей мере 25 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва, произошедшего в пятницу, 3 августа, в городе Гардез, что на востоке Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Сообщается, что террорист-смертник взорвал себя в мечети. Нападавшему удалось пройти к шиитскому храму незамеченным, через боковой вход. В мечети в момент атаки происходила пятничная молитва и находилось много верующих.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за совершенное теракт. В то же время, в прошлом члены террористической группировки "Исламское государство" уже совершали подобные нападения на шиитов.
Напомним, в результате нападения на медицинский центр в городе Джелалабад в Афганистане погибли два человека, еще пять получили ранения.
В результате авиаудара по позициям талибов в Афганистане погибли 14 человек, среди которых женщины и дети.