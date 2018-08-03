У Афганістані знову теракт: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Щонайменше 25 осіб загинули і десятки зазнали поранень внаслідок вибуху, що стався у п'ятницю, 3 серпня, в місті Гардез, що на сході Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Повідомляється, що терорист-смертник підірвав себе в мечеті. Нападнику вдалося пройти до шиїтського храму непоміченим, крізь бічний вхід. У мечеті в момент атаки відбувалася п'ятнична молитва і перебувало багато вірян.
Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєний теракт. Водночас, в минулому члени терористичного угруповання "Ісламська держава" вже здійснювали подібні напади на шиїтів.
Нагадаємо, в результаті нападу на медичний центр в місті Джелалабад в Афганістані загинули двоє людей, ще п'ять отримали поранення.
В результаті авіаудару по позиціях талібів в Афганістані загинули 14 людей, серед яких жінки і діти.