В результате авиаудара по позициям талибов в Афганистане погибли 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В результате авиаудара по позициям талибов в Афганистане погибли 14 человек, среди которых женщины и дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Представитель губернатора Кундуза Нематуллах Темори заявил, что женщины и дети были среди 14 человек, убитых во время рейда в Чардаре, районе за пределами города Кундуз”, — указано в сообщении.
Представитель Министерства обороны Афганистана Мохаммад Радмана подтвердил гибель нескольких мирных жителей, добавив, что сейчас точное количество жертв неизвестно.
На данный момент неизвестно, чья авиация причастна к инциденту — афганская или американская. Американские военные заявили, что нет никаких признаков того, что к инциденту причастны их самолеты.
Как сообщал УНН, недавно по меньшей мере 135 человек погибли в результате двух взрывов в Пакистане.