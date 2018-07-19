В результате авиаудара по позициям талибов в Афганистане погибли 14 человек

“Представитель губернатора Кундуза Нематуллах Темори заявил, что женщины и дети были среди 14 человек, убитых во время рейда в Чардаре, районе за пределами города Кундуз”, — указано в сообщении.

Представитель Министерства обороны Афганистана Мохаммад Радмана подтвердил гибель нескольких мирных жителей, добавив, что сейчас точное количество жертв неизвестно.

На данный момент неизвестно, чья авиация причастна к инциденту — афганская или американская. Американские военные заявили, что нет никаких признаков того, что к инциденту причастны их самолеты.

Как сообщал УНН, недавно по меньшей мере 135 человек погибли в результате двух взрывов в Пакистане.