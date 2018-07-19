Унаслідок авіаудару по позиціях талібів на території Афганістану загинули 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Унаслідок авіаудару по позиціях талібів в Афганістані загинули 14 людей, серед яких жінки та діти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Представник губернатора Кундуза Нематуллах Темори заявив, що жінки і діти були серед 14 людей, убитих під час рейду в Чардарі, районі за межами міста Кундуз”, — вказано у повідомленні.
Представник Міністерства оборони Афганістану Мохаммад Радманиш підтвердив загибель кількох мирних жителів, додавши, що зараз точна кількість жертв невідома.
На даний момент невідомо, чия авіація причетна до інциденту — афганська чи американська. Американські військові заявили, що немає ніяких ознак того, що до інциденту причетні їхні літаки.
Як повідомляв УНН, нещодавно щонайменше 135 людей загинули внаслідок двох вибухів у Пакистані.