Возобновили работу насосной станции: у 70% жителей Херсона появится вода
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В деоккупированном Херсоне возобновили работу насосной станции, которая обеспечивает водоснабжением 70% жителей. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
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"Сегодня в Херсоне подали напряжение в скважину для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах", – написал Янушевич.
Напомним
11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины. 14 ноября в городе официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии был президент Владимир Зеленский.