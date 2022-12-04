Возобновили работу насосной станции: у 70% жителей Херсона появится вода

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"Сегодня в Херсоне подали напряжение в скважину для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах", – написал Янушевич.

Напомним

11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины. 14 ноября в городе официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии был президент Владимир Зеленский.