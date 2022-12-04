Відновили роботу насосної станції: у 70% жителів Херсона з'явиться вода

Цитата

"Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож, у 70% містян з'явиться вода у домівках", – написав Янушевич.

Нагадаємо

11 листопада Херсон повернувся під контроль України. 14 листопада у місті офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був президент Володимир Зеленський.