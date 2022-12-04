Відновили роботу насосної станції: у 70% жителів Херсона з'явиться вода
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У деокупованому Херсоні відновили роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачанням 70% жителів. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.
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"Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож, у 70% містян з'явиться вода у домівках", – написав Янушевич.
Нагадаємо
11 листопада Херсон повернувся під контроль України. 14 листопада у місті офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був президент Володимир Зеленський.