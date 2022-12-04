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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 35765 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Відновили роботу насосної станції: у 70% жителів Херсона з'явиться вода

Відновили роботу насосної станції: у 70% жителів Херсона з'явиться вода

Київ • УНН

 • 791701 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У деокупованому Херсоні відновили роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачанням 70% жителів. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож, у 70% містян з'явиться вода у домівках", – написав Янушевич.

Нагадаємо

11 листопада Херсон повернувся під контроль України. 14 листопада у місті офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був президент Володимир Зеленський.

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