В 2018 году депутатам компенсировать до 20 тыс. грн в месяц за аренду жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Верховная Рада приняла проект постановления № 7380, утвердив смету Верховной Рады Украины на 2018 год. "За" проголосовали 259 народных депутатов, сообщает УНН.
На законотворческую деятельность парламента выделили 897 млн 66,5 тыс грн, в частности на оплату труда и начисления и зарплату - 552 млн 883,3 тыс грн.
Кроме того, установлены нормы расходов на одного депутата на следующий год.
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Так, депутату компенсировать стоимость проезда по Украине в сумме 7,5 тыс грн в месяц; уплату за телефонные разговоры - в сумме 489 грн / мес.
На командировки помощников-консультантов депутатов предусмотрели 800 грн / мес и 8 тыс грн / год, рассчитывали на 10 месяцев.
Тем, кто снимает жилье, компенсировать 18,2-20,15 тыс грн в месяц в зависимости от количества дней (28,30 или 31).