У 2018 році депутатам компенсуватимуть до 20 тис. грн на місяць за аренду житла
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила проект постанови № 7380, затвердивши кошторис Верховної Ради України на 2018 рік. "За" проголосували 259 народних депутатів, повідомляє УНН.
На законотворчу діяльність парламенту виділили 897 млн 66,5 тис грн, зокрема на оплату праці та нарахування та зарплату - 552 млн 883,3 тис грн.
Окрім того, встановлено норми витрат на одного депутата на наступний рік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ухвалила Держбюджет-2018 із дефіцитом у 81,9 млрд грн
Так, депутату компенсуватимуть вартість проїзду по Україні в сумі 7,5 тис грн на місяць; сплату за телефонні розмови - в сумі 489 грн/міс.
На відрядження помічників-консультантів депутатів передбачили 800 грн/міс і 8 тис грн/рік, розраховували на 10 місяців.
Тим, хто винаймає житло, компенсуватмуть 18,2-20,15 тис грн на місяць в залежності від кількості днів (28,30 чи 31).