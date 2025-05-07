Тюремное заключение и штраф: за подъем на памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне будут наказывать

Подъем на памятник Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне стал преступлением. Отныне нарушителям будет грозить штраф в 1000 фунтов стерлингов за надругательство над памятником бывшему премьер-министру и даже заключение на срок до трех месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.

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Издание отмечает, что сегодня правительство должно объявить об этом решении официально. Оно станет частью движения, по которому восхождение на определенные военные мемориалы в Великобритании приравнивается к уголовному правонарушению.

За надругательство над памятником бывшему премьер-министру правонарушителям может грозить до трех месяцев заключения и штраф в размере 1000 фунтов стерлингов - говорится в заметке.

И хотя памятник Уинстону Черчиллю не классифицируется как один из военных мемориалов Великобритании, министр внутренних дел Иветт Купер планирует добавить его в список статуй и памятников, подъем на которые будет запрещен.

Новый закон, содержащийся во флагманском законопроекте о преступности и полиции, сейчас проходит рассмотрение в парламенте. Среди других памятников, на которых подъем будет запрещен - Кенотаф в Уайтхолле, Мемориал Королевской артиллерии в Гайд-парке и другие памятники, посвященные вооруженным силам по всей стране.

Поскольку страна объединяется, чтобы отпраздновать День Победы в Европе, будет вполне справедливо, чтобы мы гарантировали, что к статуе Уинстона Черчилля, как и к другим священным военным мемориалам по всей нашей стране, относятся с уважением, которого она заслуживает - сказала Купер изданию The Sun.

Премьер-министр страны сэр Кир Стармер поддержал новую политику.

Сэр Уинстон Черчилль стоит на вершине самых выдающихся героев нашей страны и был вдохновением для каждого премьер-министра, который пришел после него. Оправданная ярость, которую вызывает использование людьми его статуи как платформы для своих протестов, свидетельствует о глубокой и неизменной любви, которую все порядочные британцы испытывают к сэру Уинстону. Это наименьшее, что мы должны ему и остальному величайшему поколению - сделать эти действия преступными - отметил он в своем комментарии.

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4,5-метровую статую лидера Второй мировой войны открыли на Вестминстерской площади в 1973 году его вдовой Клементиной, через восемь лет после смерти мужа. На церемонии присутствовали королева Елизавета II и королева-мать.

Известно, что Черчилль лично выбрал место, где он хотел установить статую, когда в 1950-х годах утверждали реконструкцию Парламентской площади.

На протяжении многих лет статуя была мишенью для демонстрантов. Во время протестов Black Lives Matter в 2020 году статую разрисовали граффити.

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