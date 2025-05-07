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Тюремное заключение и штраф: за подъем на памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне будут наказывать

Киев • УНН

 • 3152 просмотра

Правительство Великобритании планирует ввести штраф в размере 1000 фунтов стерлингов и тюремное заключение до трех месяцев за подъем на памятник Уинстону Черчиллю. Это часть мер по защите военных мемориалов.

Тюремное заключение и штраф: за подъем на памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне будут наказывать

Подъем на памятник Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне стал преступлением. Отныне нарушителям будет грозить штраф в 1000 фунтов стерлингов за надругательство над памятником бывшему премьер-министру и даже заключение на срок до трех месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Издание отмечает, что сегодня правительство должно объявить об этом решении официально. Оно станет частью движения, по которому восхождение на определенные военные мемориалы в Великобритании приравнивается к уголовному правонарушению.

За надругательство над памятником бывшему премьер-министру правонарушителям может грозить до трех месяцев заключения и штраф в размере 1000 фунтов стерлингов

- говорится в заметке.

И хотя памятник Уинстону Черчиллю не классифицируется как один из военных мемориалов Великобритании, министр внутренних дел Иветт Купер планирует добавить его в список статуй и памятников, подъем на которые будет запрещен.

Новый закон, содержащийся во флагманском законопроекте о преступности и полиции, сейчас проходит рассмотрение в парламенте. Среди других памятников, на которых подъем будет запрещен - Кенотаф в Уайтхолле, Мемориал Королевской артиллерии в Гайд-парке и другие памятники, посвященные вооруженным силам по всей стране.

Поскольку страна объединяется, чтобы отпраздновать День Победы в Европе, будет вполне справедливо, чтобы мы гарантировали, что к статуе Уинстона Черчилля, как и к другим священным военным мемориалам по всей нашей стране, относятся с уважением, которого она заслуживает

- сказала Купер изданию The Sun.

Премьер-министр страны сэр Кир Стармер поддержал новую политику.

Сэр Уинстон Черчилль стоит на вершине самых выдающихся героев нашей страны и был вдохновением для каждого премьер-министра, который пришел после него. Оправданная ярость, которую вызывает использование людьми его статуи как платформы для своих протестов, свидетельствует о глубокой и неизменной любви, которую все порядочные британцы испытывают к сэру Уинстону. Это наименьшее, что мы должны ему и остальному величайшему поколению - сделать эти действия преступными

- отметил он в своем комментарии.

Добавим

4,5-метровую статую лидера Второй мировой войны открыли на Вестминстерской площади в 1973 году его вдовой Клементиной, через восемь лет после смерти мужа. На церемонии присутствовали королева Елизавета II и королева-мать.

Известно, что Черчилль лично выбрал место, где он хотел установить статую, когда в 1950-х годах утверждали реконструкцию Парламентской площади.

На протяжении многих лет статуя была мишенью для демонстрантов. Во время протестов Black Lives Matter в 2020 году статую разрисовали граффити.

Парад Победы в Европе: украинские военные присоединились к шествию в Британии05.05.25, 17:53 • 7806 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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