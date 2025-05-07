Ув'язнення та штраф: за підйом на пам'ятник Вінстону Черчиллю у Лондоні будуть карати

Підйом на пам'ятник Вінстону Черчиллю на Парламентській площі у Лондоні став злочином. Відтепер порушникам загрожуватиме штраф у 1000 фунтів стерлінгів за наругу над пам'ятником колишньому прем'єр-міністру та навіть ув'язнення на строк до трьох місяців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Independent.

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Видання зазначає, що сьогодні уряд має оголосити про це рішення офіційно. Воно стане частиною руху за яким сходження на певні військові меморіали у Великій Британії дорівнюється кримінальному правопорушенню.

За наругу над пам'ятником колишньому прем'єр-міністру правопорушникам може загрожувати до трьох місяців ув'язнення та штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів - йдеться у дописі.

І хоча пам'ятник Вінстону Черчиллю не класифікується як один з військових меморіалів Великої Британії, міністр внутрішніх справ Іветт Купер планує додати її до списку статуй та пам'ятників, підйом на які буде заборонений.

Новий закон, що міститься у флагманському законопроєкті про злочинність та поліцію, зараз проходить розгляд у парламенті. Серед інших пам'ятників, на яких підйом буде заборонений - Кенотаф у Вайтхоллі, Меморіал Королівської артилерії в Гайд-парку та інші пам'ятки, присвячені збройним силам по всій країні.

Оскільки країна об’єднується, щоб відсвяткувати День Перемоги в Європі, буде цілком справедливо, щоб ми гарантували, що до статуї Вінстона Черчилля, як і до інших священних військових меморіалів по всій нашій країні, ставляться з повагою, якої вона заслуговує - сказала Купер виданню The Sun.

Прем’єр-міністр країни сер Кір Стармер підтримав нову політику.

Сер Вінстон Черчилль стоїть на вершині найвидатніших героїв нашої країни та був натхненням для кожного прем’єр-міністра, який прийшов після нього. Виправдана лють, яку викликає використання людьми його статуї як платформи для своїх протестів, свідчить про глибоку та незмінну любов, яку всі порядні британці відчувають до сера Вінстона. Це найменше, що ми винні йому та решті найвеличнішого покоління - зробити ці дії злочинними - зазначив він у своєму коментарі.

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4,5-метрову статую лідера Другої світової війни було відкрито на Вестмінстерській площі в 1973 році його вдовою Клементиною, через вісім років після смерті чоловіка. На церемонії були присутні королева Єлизавета II та королева-мати.

Відомо, що Черчилль особисто вибрав місце, де він хотів встановити статую, коли у 1950-х роках затверджували реконструкцію Парламентської площі.

Впродовж багатьох років статуя була мішенню для демонстрантів. Під час протестів Black Lives Matter у 2020 році статую розмалювали графіті.

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