Тьерри Анри хочет возглавить сборную Бельгии

Детали

Отмечается, что Анри сообщил о своем решении руководству Бельгийской футбольной федерации в частном разговоре. Последним тренером бельгийцев был Роберто Мартинес.

На клубном уровне Анри работал в “Монако” и “Монреале”. В 49 матчах французский специалист одержал лишь 14 побед.

Напомним

Футбольный клуб из Саудовской Аравии “Аль-Наср” подписал контракт с Криштиану Роналду.