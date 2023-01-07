Тьерри Анри хочет возглавить сборную Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри хочет получить должность главного тренера в национальной команде. Об этом сообщает HLN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Анри сообщил о своем решении руководству Бельгийской футбольной федерации в частном разговоре. Последним тренером бельгийцев был Роберто Мартинес.
На клубном уровне Анри работал в “Монако” и “Монреале”. В 49 матчах французский специалист одержал лишь 14 побед.
Напомним
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