Тьєррі Анрі хоче очолити збірну Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Асистент головного тренера збірної Бельгії Тьєррі Анрі прагне отримати посаду головного тренера у національній команді. Про це повідомляє HLN, передає УНН.
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Зазначається, що Анрі повідомив про своє рішення керівництву Бельгійської футбольної федерації у приватній розмові. Останнім тренером бельгійців був Роберто Мартінес.
На клубному рівні Анрі працював у “Монако” та “Монреалі”. У 49 матчах французький фахівець здобув лише 14 перемог.
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