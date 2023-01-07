Тьєррі Анрі хоче очолити збірну Бельгії

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Зазначається, що Анрі повідомив про своє рішення керівництву Бельгійської футбольної федерації у приватній розмові. Останнім тренером бельгійців був Роберто Мартінес.

На клубному рівні Анрі працював у “Монако” та “Монреалі”. У 49 матчах французький фахівець здобув лише 14 перемог.

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