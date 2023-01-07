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Тьєррі Анрі хоче очолити збірну Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Асистент головного тренера збірної Бельгії Тьєррі Анрі прагне отримати посаду головного тренера у національній команді. Про це повідомляє HLN, передає УНН.

Тьєррі Анрі хоче очолити збірну Бельгії

Деталі

Зазначається, що Анрі повідомив про своє рішення керівництву Бельгійської футбольної федерації у приватній розмові. Останнім тренером бельгійців був Роберто Мартінес.

На клубному рівні Анрі працював у “Монако” та “Монреалі”. У 49 матчах французький фахівець здобув лише 14 перемог.

Нагадаємо 

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