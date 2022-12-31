Роналду перейшов до ФК “Аль-Наср”

Деталі

Контракт підписаний на 2,5 роки. Футболіст буде виходити на поле під номером 7.

За інформацією ЗМІ, зарплата 37-річного португальця становитиме 200 мільйонів євро на рік.

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“Це більше, ніж історія, що пишеться зараз. Це підписання, яке не лише надихне наш клуб добиватися значних успіхів. Це також надихне нашу лігу, нашу націю, майбутні покоління, хлопчиків та дівчаток, ставати найкращою версією самого себе. Кріштіану, ласкаво просимо до твоєї нової домівки, в “Аль-Наср”, — зазначається в заяві клубу.

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