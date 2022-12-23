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15-річний український футболіст Струк підписав контракт із “Челсі”

15-річний український футболіст Струк підписав контракт із “Челсі”

Київ • УНН

 • 846480 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. 15-річний українець Іван Струк підписав контракт із футбольним клубом “Челсі”.
Угода розрахована на 2 роки. Про це повідомляє пресслужба Чортківської міської ради, пише УНН.

Деталі

Струк проживає у Великій Британії. Він грає на позиції півзахисника. Повідомляється, що на останньому перегляді молодих футболістів, який організовував лондонський клуб, із дев’яти хлопців, які демонстрували свої навички та вміння, контракт запропонували лише Івану.

На перегляді також був один із синів Андрія Шевченка.

Також повідомляється, що батько 15-річного Івана Ігор Струк та дідусь хлопця виступали за чортківський “Кристал” та тернопільську “Ниву”, а дідусь ще і за івано-франківський “Спартак”.

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