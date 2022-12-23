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15-летний украинский футболист Струк подписал контракт с "Челси"

15-летний украинский футболист Струк подписал контракт с "Челси"

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. 15-летний украинец Иван Струк подписал контракт с футбольным клубом “Челси”.
Соглашение рассчитано на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба Чертковского городского совета, пишет УНН.

Детали

Струк проживает в Великобритании. Он играет на позиции полузащитника. Сообщается, что на последнем просмотре молодых футболистов, который организовывал лондонский клуб, из девяти парней, которые демонстрировали свои навыки и умения, контракт предложили только Ивану.

На просмотре также был один из сыновей Андрея Шевченко.

Также сообщается, что отец 15-летнего Ивана Игорь Струк и дедушка парня выступали за чертковский “Кристалл” и тернопольскую “Ниву”, а дедушка еще и за ивано-франковский “Спартак”.

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