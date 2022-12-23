Світоліна повернулася до тренувань
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася до тренувань після народження дитини, передає УНН.
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“Родина Монфіс повернулася до справ”, — написала Світоліна в соціальній мережі Instagram під світлиною разом зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
Нагадаємо
Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, вперше стали батьками.
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