Найкращий друг для обіймів: Світоліна показала фото із донькою

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"Мій найкращий друг для обіймашок", – написала Світоліна.

Додамо, що на футболці спортсменки можна помітити жовто-синій принт обіймів.

Нагадаємо

Еліна Світоліна влітку 2021 року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. 15 жовтня 2022 року спортсменка повідомила, що в них народилася донька Скай.