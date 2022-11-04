Найкращий друг для обіймів: Світоліна показала фото із донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна в Facebook показала нові фото зі своєю маленькою донькою Скай, передає УНН.
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"Мій найкращий друг для обіймашок", – написала Світоліна.
Додамо, що на футболці спортсменки можна помітити жовто-синій принт обіймів.
Нагадаємо
Еліна Світоліна влітку 2021 року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. 15 жовтня 2022 року спортсменка повідомила, що в них народилася донька Скай.