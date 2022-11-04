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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 408 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 12909 перегляди

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Найкращий друг для обіймів: Світоліна показала фото із донькою

Найкращий друг для обіймів: Світоліна показала фото із донькою

Київ • УНН

 • 1687666 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна в Facebook показала нові фото зі своєю маленькою донькою Скай, передає УНН.

Цитата

"Мій найкращий друг для обіймашок", – написала Світоліна.

Додамо, що на футболці спортсменки можна помітити жовто-синій принт обіймів.

Нагадаємо

Еліна Світоліна влітку 2021 року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. 15 жовтня 2022 року спортсменка повідомила, що в них народилася донька Скай.

Українські Національні Новини

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