Лучший друг для объятий: Свитолина показала фото с дочкой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина в Facebook показала новые фото со своей маленькой дочкой Скай, передает УНН.
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"Мой лучший друг для обнимашек", – написала Свитолина.
Добавим, что на футболке спортсменки можно заметить желто-синий принт объятий.
Напомним
Элина Свитолина летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. 15 октября 2022 года спортсменка сообщила, что у них родилась дочь Скай.