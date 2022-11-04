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14 марта, 19:57 • 56160 просмотра

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14 марта, 19:56 • 98998 просмотра

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14 марта, 14:57 • 133160 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136536 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лучший друг для объятий: Свитолина показала фото с дочкой

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина в Facebook показала новые фото со своей маленькой дочкой Скай, передает УНН.

Цитата

"Мой лучший друг для обнимашек", – написала Свитолина.

Добавим, что на футболке спортсменки можно заметить желто-синий принт объятий.

Напомним

Элина Свитолина летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. 15 октября 2022 года спортсменка сообщила, что у них родилась дочь Скай.

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