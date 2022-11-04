Лучший друг для объятий: Свитолина показала фото с дочкой

Цитата

"Мой лучший друг для обнимашек", – написала Свитолина.

Добавим, что на футболке спортсменки можно заметить желто-синий принт объятий.

Напомним

Элина Свитолина летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. 15 октября 2022 года спортсменка сообщила, что у них родилась дочь Скай.