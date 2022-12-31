Роналду перешел в ФК "Аль-Наср"

Детали

Контракт подписан на 2,5 года. Футболист будет выходить на поле под номером 7.

По информации СМИ, зарплата 37-летнего португальца будет составлять 200 миллионов евро на год.

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“Это больше, чем история, что пишется сейчас. Это подписание, которое не только вдохновит наш клуб добиваться значительных успехов. Это также вдохновит нашу лигу, нашу нацию, будущие поколения, мальчиков и девочек, стать лучшей версией самого себя. Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, в “Аль-Наср”, — отмечается в заявлении клуба.

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