Twitter позволит пользователям "отписать" читателей от себя
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка читателей, сообщается в аккаунте компании в соцсети, передает УНН.
Детали
Сообщается, что Twitter не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, и они смогут при желании подписаться обратно.
Ранее Twitter позволял только блокировать подписчиков.
Сообщается, что возможность отписать других людей первоначально будет доступна только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.
We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.
To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx
Дополнение
Twitter начал тестировать новую функцию, которая защитит пользователей от оскорблений.
Twitter начал тестировать функцию, которая позволяет пользователям самим обозначать твиты, вводящие в заблуждение.