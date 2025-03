Twitter дозволить користувачам "відписати" читачів від себе

Деталі

Повідомляється, що Twitter не буде повідомляти користувачів про те, що власник аккаунта відписав їх від себе, і вони зможуть при бажанні підписатися назад.

Раніше Twitter дозволяв тільки блокувати підписників.

Повідомляється, що можливість відписати інших людей спочатку буде доступна тільки в браузерній версії Twitter, в меню поруч з ім’ям підписника.

We’re making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

Доповнення

Twitter почав тестувати нову функцію, яка захистить користувачів від образ.

Twitter почав тестувати функцію, яка дозволяє користувачам самим позначати твіти, що вводять в оману.