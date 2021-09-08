Twitter дозволить користувачам "відписати" читачів від себе

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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113076 перегляди

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17 березня, 09:48 • 160672 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178067 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Twitter тестує функцію, яка дозволить прибирати користувачів зі списку читачів, повідомляється в акаунті компанії в соцмережі, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що Twitter не буде повідомляти користувачів про те, що власник аккаунта відписав їх від себе, і вони зможуть при бажанні підписатися назад.

Раніше Twitter дозволяв тільки блокувати підписників.

Повідомляється, що можливість відписати інших людей спочатку буде доступна тільки в браузерній версії Twitter, в меню поруч з ім’ям підписника.

We’re making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.

To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

Доповнення

Twitter почав тестувати нову функцію, яка захистить користувачів від образ.

Twitter почав тестувати функцію, яка дозволяє користувачам самим позначати твіти, що вводять в оману.

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