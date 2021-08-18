Twitter дозволив користувачам самим відзначати публікації з дезінформацією

Цитата

“Ми оцінюємо, наскільки цей підхід ефективний, тому починаємо з малого. Ми не можемо робити дії і відповідати на кожен звіт під час експерименту, але ваш внесок допоможе нам визначити тенденції, щоб ми могли підвищити швидкість і масштаб нашої роботи з (виявлення) дезінформації”, — йдеться в повідомленні Twitter.

Деталі

Поки опція доступна лише в США, Південній Кореї та Австралії. Для того, щоб нею скористатися, потрібно клікнути на кнопку “Поскаржитися на твіт” і вибрати “Це вводить в оману”.

Контекст

З початком пандемії коронавірусу Twitter активізував роботу по боротьбі з фейками. Так, в кінці 2020 року соцмережа заявила, що буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від COVID-19. У компанії тоді назвали поширення таких недостовірних даних “серйозною і зростаючою проблемою”. Під бан потрапляють повідомлення, в яких стверджується, що вакцина завдає шкоди людині або використовується для контролю над людьми, а також пости, які містять спростовані відомості про побічні ефекти препаратів.

У березні в Twitter повідомили, що видалили вже понад 8,4 тис. повідомлень, пов’язаних з COVID-19, а також вжили заходів проти 11,5 млн акаунтів. За багаторазові порушення правил в компанії пообіцяли безстроково блокувати аккаунт.

Схожі заходи зробив і Facebook. Ще на початку пандемії соцмережа оголосила про те, що буде видаляти дезінформацію про коронавірус, в тому числі теорії змов, які можуть нашкодити людям.