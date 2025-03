Facebook зупинив кампанію з дезінформації щодо вакцинації, організовану з РФ

Деталі

Кампанія дезінформації проводилася на кількох інтернет-платформах. Крім Facebook і Instagram, вона поширювалася на такі ресурси, як Reddit, Medium і Change.org. За словами провідного фахівця Facebook з аналізу глобальних загроз Бена Німмо, її автори поширювали брехливі матеріали і організовували петиції, щоб підкуплені лідери суспільних думок з хорошою репутацією могли їх використовувати в своїх постах. Таким чином фейкова інформація “відмивалася” — Німмо назвав цю схему “пральня для дезінформації”.

Організатор кампанії діяв з Росії

Як розповів Німмо, кампанія з дезінформації щодо вакцин була організована зареєстрованою у Британії фірмою Fazze, яка займалася мережевою рекламою і працювала з Росії. У липні Facebook видалив 65 акаунтів, пов’язаних з антивакцинальною кампанією, а Instagram — 243 аккаунта.

Цільова аудиторія кампанії перебувала в Індії і Південній Америці, але дезінформація також поширювалася серед користувачів в США. При цьому не можна сказати, що кампанія була успішною — більшість постів не отримала жодного лайка, а петиції не набирали понад 1000 голосів.

Як повідомив начальник відділу безпеки Facebook Натаніель Глейчер, до сих пір невідомо, хто замовив організацію такої кампанії фірмі Fazze. Вся зібрана в результаті розслідування інформація була передана владі та іншим інтернет-компаніям.

Лідери суспільної думки розкрили правду

ЗМІ звернули увагу на цю історію, коли в червні популярний французький відеоблогер Лео Грассі повідомив, що з ним зв’язалося піар-агентство Fazze і запропонувало за плату поширювати фейкову інформацію про вакцину BioNTech / Pfizer. Грассі не погодився на таку пропозицію і натомість опублікував скріншоти електронних листів від Fazze в Twitter.

За словами Бена Німмо, на підозрілі дії Fazze також звернув увагу журналістів і інший блогер, який живе в Німеччині.

Нагадаємо

7 березня The Wall Street Journal повідомила про російську дезінформацію проти західних вакцин з посиланням на Центр глобальної взаємодії при Держдепартаменті США. На початку лютого про це ж писала The New York Times. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив The Wall Street Journal, що російські спецслужби не мають відношення до критики західних вакцин.