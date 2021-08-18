Twitter позволил пользователям самим отмечать публикации с дезинформацией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Twitter начал тестировать функцию, которая позволяет пользователям самим обозначать твиты, вводящие в заблуждение, сообщается в аккаунте компании в соцсети, передает УНН.
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“Мы оцениваем, насколько этот подход эффективен, поэтому начинаем с малого. Мы не можем предпринимать действия и отвечать на каждый отчет во время эксперимента, но ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли повысить скорость и масштаб нашей работы по (обнаружению) дезинформации”, — говорится в сообщении Twitter.
Детали
Пока функция доступна только в США, Южной Кореи и Австралии. Для того, чтобы ею воспользоваться, нужно кликнуть на кнопку “Пожаловаться на твит” и выбрать “Это вводит в заблуждение”.
Контекст
С началом пандемии коронавируса Twitter активизировал работу по борьбе с фейками. Так, в конца 2020 года соцсеть заявила, что будет удалять недостоверную информацию о вакцины от COVID-19. В компании тогда назвали распространение таких недостоверных данных “серьезной и растущей проблемой”. В бан попадают сообщения, в которых утверждается, что вакцина наносит вред человеку или используется для контроля над людьми, а также посты, содержащие опровергнуты сведения о побочных эффектах препаратов.
В марте в Twitter сообщили, что удалили уже более 8,4 тыс. Сообщений, связанных с COVID-19, а также приняли меры против 11,5 млн аккаунтов. За многократные нарушения правил в компании пообещали бессрочно блокировать аккаунт.
Подобные мероприятия сделал и Facebook. Еще в начале пандемии соцсеть объявила о том, что будет удалять дезинформацию о коронавирусе, в том числе теории заговоров, которые могут навредить людям.