Twitter почав тестувати нову функцію, яка захистить користувачів від образ

Цитата

“Ми вводимо безпечний режим, який автоматично скорочує небажані взаємодії в Twitter, що покращує громадське обговорення”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, функція “безпечного режиму” буде оцінювати вірогідність негативного досвіду від прочитання того чи іншого твіту на базі змісту публікацій та взаємодії користувача. Відомо, що Twitter буде враховувати підписки та активність користувача, щоб захистити його від образливих і шкідливих твітів. За словами компанії, у разі негативної прямої взаємодії, система заблокує небажаного співрозмовника на сім днів, але якщо є бажання користувач зможе розблокувати. Наразі ця функція доступна не всім користувачам Twitter, а тільки деяким з тих, хто користується англомовною версією додатка. Тестування проводиться на iOS, Android і вебверсії.

Доповнення

Instagram проситиме користувачів вказати дату свого народження