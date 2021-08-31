Instagram проситиме користувачів вказати дату свого народження

Цитата

“Ми ясно дали зрозуміти, що хочемо зробити більше, щоб створити для молодих людей більш безпечний і особистий досвід. Для цього нам потрібно знати, скільки років усім в Instagram, тому ми почали просити людей поділитися з нами своїм днем ​​народження, якщо вони не ділилися їм раніше”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, дата народження дозволяє Instagram “створювати нові засоби безпеки для молоді та допомагає забезпечити правильний досвід для відповідної вікової групи”. У випадку, коли користувач проігнорує вимогу і не введе дату народження, Instagram прибере зі стрічки частину публікацій, які маркуються як “чутливий контент”. У повідомленні зазначено, що в Instagram розуміють, що дехто може вказати не ту дату. Проте наразі розробляються нові системи для вирішення цієї проблеми.

Додамо

Раніше Instagram заявив про те, що зробить акаунти всіх користувачів до 16 років (в деяких випадках до 18 років) закритими за замовчуванням при реєстрації.