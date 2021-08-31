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Instagram будет просить пользователей указать дату своего рождения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Для того чтобы запустить новые функции и показывать различный контент, Instagram просить своих пользователей указывать дату рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на блог компании Facebook, владеющей Instagram.

Цитата

“Мы ясно дали понять, что хотим сделать больше, чтобы создать для молодых людей более безопасный и личный опыт. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами своим днем ​​рождения, если они не делились им ранее”, — говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, дата рождения позволяет Instagram “создавать новые средства безопасности для молодежи и помогает обеспечить правильный опыт для соответствующей возрастной группы”. В случае, когда пользователь проигнорирует требование и не введет дату рождения, Instagram уберет из ленты часть публикаций, маркирующиеся как “чувствительный контент”. В сообщении отмечается, что в Instagram понимают, что кто-то может указать не ту дату. Однако сейчас разрабатываются новые системы для решения этой проблемы.

Добавим

Ранее Instagram заявил о том, что сделает аккаунты всех пользователей до 16 лет (в некоторых случаях до 18 лет) закрытыми по умолчанию при регистрации.

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