Instagram будет просить пользователей указать дату своего рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Для того чтобы запустить новые функции и показывать различный контент, Instagram просить своих пользователей указывать дату рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на блог компании Facebook, владеющей Instagram.
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“Мы ясно дали понять, что хотим сделать больше, чтобы создать для молодых людей более безопасный и личный опыт. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами своим днем рождения, если они не делились им ранее”, — говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, дата рождения позволяет Instagram “создавать новые средства безопасности для молодежи и помогает обеспечить правильный опыт для соответствующей возрастной группы”. В случае, когда пользователь проигнорирует требование и не введет дату рождения, Instagram уберет из ленты часть публикаций, маркирующиеся как “чувствительный контент”. В сообщении отмечается, что в Instagram понимают, что кто-то может указать не ту дату. Однако сейчас разрабатываются новые системы для решения этой проблемы.
Добавим
Ранее Instagram заявил о том, что сделает аккаунты всех пользователей до 16 лет (в некоторых случаях до 18 лет) закрытыми по умолчанию при регистрации.