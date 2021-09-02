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Twitter начал тестировать новую функцию, которая защитит пользователей от оскорблений

Twitter начал тестировать новую функцию, которая защитит пользователей от оскорблений

Киев  •  УНН

 • 14012 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Платформа будет блокировать отображение в ленте пользователя оскорбительных и потенциально вредных твитов. Об этом Twitter сообщила в своем блоге, передает УНН.

Цитата

“Мы вводим безопасный режим, который автоматически сокращает нежелательные взаимодействия в Twitter, что улучшает общественное обсуждение”, — сказано в сообщении.

Детали

Как сообщается, функция “безопасного режима” будет оценивать вероятность негативного опыта от прочтения того или иного твита на базе содержания публикаций и взаимодействия пользователя. Известно, что Twitter будет учитывать подписки и активность пользователя, чтобы защитить его от оскорбительных и вредных твитов. По словам компании, в случае отрицательного прямого взаимодействия, система заблокирует нежелательного собеседника на семь дней, но если есть желание пользователь сможет разблокировать. Сейчас эта функция доступна не всем пользователям Twitter, а только некоторым из тех, кто пользуется англоязычной версией приложения. Тестирование проводится на iOS, Android и вебверсии.

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